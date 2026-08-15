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Propiedades residenciales en venta en Landkreis Esslingen, Alemania

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2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en 2, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
2, Alemania
Dormitorios 5
Área 110 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos de tres plantas en Stuttgart de 6 apartamentos, la mayoría de los c…
$778,480
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Apartamento 2 habitaciones en Musberg, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Musberg, Alemania
Dormitorios 2
Área 50 m²
Número de plantas 7
Apartamento reformado de 2 habitaciones en venta 2a planta de apartamento en Stuttgart-Süd.E…
$407,250
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