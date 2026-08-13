Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Landkreis Boblingen
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Landkreis Boblingen, Alemania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Malmsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Malmsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 45 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien cuidado de 2 habitaciones está situado en el edificio del primer piso, e…
$371,812
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Landkreis Boblingen, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir