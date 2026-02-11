Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Kreis Recklinghausen
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Kreis Recklinghausen, Alemania

bienes raíces comerciales
3
Edificio rentable Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Edificio rentable 3 578 m² en Datteln, Alemania
Premium Premium
Edificio rentable 3 578 m²
Datteln, Alemania
Área 3 578 m²
Número de plantas 4
Instalación altamente rentable con buenas perspectivas a corto plazo!1) edificio de apartame…
$2,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Edificio rentable 1 623 m² en Recklinghausen, Alemania
Edificio rentable 1 623 m²
Recklinghausen, Alemania
Área 1 623 m²
Número de plantas 5
Ingresos en Alemania, en RecklinghausenVenta casa de renta, en el centro de Recklinghausen.L…
$2,34M
Dejar una solicitud
Edificio rentable 587 m² en Sickingmuhle, Alemania
Edificio rentable 587 m²
Sickingmuhle, Alemania
Área 587 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos en Alemania en 45772 MarlEdificio de apartamentos en Marl está en v…
$902,918
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir