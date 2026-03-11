Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta Kreis Mettmann, Alemania

1 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Velbert, Alemania
Ático Ático 2 habitaciones
Velbert, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/3
🏡 En venta es un apartamento de 2 habitaciones muy bien mantenido en el piso ático en el exc…
$129,949
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
