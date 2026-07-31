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Casas en Venta en Kreis Mettmann, Alemania

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Casa 4 habitaciones en Ratingen, Alemania
Casa 4 habitaciones
Ratingen, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
35415 Polheim-Holzheim Habitaciones: 4 Superficie habitable aprox.: 130 m2 Precio de compra:…
$268,682
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