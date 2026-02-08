Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Kreis Herford
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Kreis Herford, Alemania

Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Edificio rentable 1 500 m² en Bunde, Alemania
Edificio rentable 1 500 m²
Bunde, Alemania
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Hola.para vender la Mesa, salas industriales, 6 unidades. (500.200.300.175.140 m2).parcela d…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir