  2. Alemania
  3. Hesse
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Hesse, Alemania

bienes raíces comerciales
63
hoteles
16
oficinas
6
casas de ingresos
15
Negocio listo Borrar
1 propiedad total found
Negocio listo 9 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Negocio listo 9 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 9 000 m²
La inversión propuesta incluye 5 edificios en buen estado con locales residenciales y comerc…
$18,54M
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
