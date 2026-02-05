Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Goerlitz
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Goerlitz, Alemania

3 propiedades total found
Propiedad comercial 3 200 m² en Niesky, Alemania
Propiedad comercial 3 200 m²
Niesky, Alemania
Área 3 200 m²
- Lo siento. Sin intermediarios - Propiedad comercial en la frontera 59-900 (Zgorzelec/Görli…
$908,958
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) en BoxbergOL Hamor, Alemania
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
🔹 Instalación de cuidado establecida con 56 unidades – 51 apartamentos individuales, 5 apart…
Precio en demanda
Hotel 34 m² en Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Área 34 m²
Apartamentos en una residencia de cinco plantas en el pueblo de Uist (a una hora en coche de…
$199,035
