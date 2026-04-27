Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Bremen
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Bremen, Alemania

bienes raíces comerciales
3
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen en Bremen, Alemania
TOP TOP
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Bremen, Alemania
El hotel, con excelentes conexiones de transporte, cuenta con un total de 80 habitaciones.El…
$7,96M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir