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Dúplex con Terraza en venta en Alemania

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Renania del Norte-Westfalia
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1 propiedad total found
Dúplex 8 habitaciones en Ellweiler, Alemania
UP UP
Dúplex 8 habitaciones
Ellweiler, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Casa separada para dos familias con piscina, sauna, cocina de verano y taller - sin comisión…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Alemania

con Garaje
con Vista a la montaña
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De lujo
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