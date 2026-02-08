Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Bautzen Budysin
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Bautzen Budysin, Alemania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 5 000 m² en NeukirchLausitz, Alemania
Propiedad comercial 5 000 m²
NeukirchLausitz, Alemania
Área 5 000 m²
Edificio comercial en venta, situado en el corazón de la comuna de Neukirch (Upper Luzica) -…
$1,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir