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Arrendamiento a largo plazo villas en Municipio de Telavi, Georgia

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1 propiedad total found
Villa de 3 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Villa de 3 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Una villa de dos pisos premium está disponible para alquilar, especialmente para aquellos qu…
$3,500
por mes
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