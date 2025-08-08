Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Georgia
  3. Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti, Georgia

1 propiedad total found
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house en Ambrolauri, Georgia
Ambrolauri, Georgia
Área 1 000 m²
POR VENTA – Propiedad comercial con potencial de inversión estratégica en el corazón de Rach…
Precio en demanda
