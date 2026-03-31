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Edificios industriales en venta en Municipio de Kvareli, Georgia

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🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment! en Municipio de Kvareli, Georgia
🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment!
Municipio de Kvareli, Georgia
Área 20 000 m²
🍇 Operando Bodegas en venta en Kakheti – ¡Inversión de Negocios Ideal!Venta: una bodega tota…
$1,20M
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti en 1 st, Georgia
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Georgia
🏭 Venta – Bodega moderna en Gremi, Kakheti📍 Ubicación: Pueblo de Gremi, junto al Complejo Mo…
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