Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Ozurgueti
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

;
bienes raíces comerciales
5
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 2 300 m² en Ozurgueti, Georgia
Producción 2 300 m²
Ozurgueti, Georgia
Área 2 300 m²
Número de plantas 2
🚀Complejo de producción terminado en venta en Ozurgeti📍 Ubicación: Ayuntamiento, Ozurgeti🚛 A…
$1,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir