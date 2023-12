Oval in Batumi

Batumi, Georgia

de €45,928

43–70 m² 10

Ríndete a: 2025

Club marino Apartamento hotel complejo de 18 plantas. 1 costa. Mar al otro lado de la carretera. ¡Delante del complejo, nada está garantizado! Tres bloques – A, B, C. Para residencia personal y traslado a la gerencia. Bloque B – hotel de marca. International UK « River Rock Hotels & Resorts » proporcionará gestión de apartamentos y hoteles « Hotel Barcelo ». Se tomarán en control 120 habitaciones, como habitaciones de hotel, a petición de los clientes. En el resto de los apartamentos del Bloque B puedes vivir como en tu propio departamento. Bloque C – para residencia personal y traslado a la gerencia. 50-70m del mar. Diciembre de 2024 – puesta en marcha del Bloque A. Diciembre de 2025 – puesta en marcha de los bloques B y C. Calefacción de gas en todos los bloques. En el primer y segundo piso del complejo se ubicará el vestíbulo del hotel, cafeterías, restaurantes, cine 9D y un pequeño centro comercial. Altura del techo: 1er piso – 6m 2do piso y superior – 3m Bloque A Los apartamentos se venden con reparación de muebles; con reparación llave en mano « », incluidos muebles, electrodomésticos, fontanería. Plazo – 35 meses. Bloque B Los apartamentos se venden con reparación de muebles; con reparación llave en mano « », incluidos muebles, electrodomésticos, fontanería. International UK « River Rock Hotels & Resorts » proporcionará gestión de apartamentos y el hotel Barcelona". Bloque C Los apartamentos se venden sin reparación; con reparación de muebles; con reparación llave en mano « », incluidos muebles, electrodomésticos, fontanería. El bloque C se encuentra detrás del bloque B. Instalación inicial – 30%. Entrega sin intereses hasta diciembre de 2024 ( en el Bloque A ) Instalación inicial – 30%. Entrega sin intereses hasta julio de 2025 ( en los bloques B y C ) En el techo del Sea Club habrá una piscina al aire libre. Y también en la cuadra del hotel En la piscina climatizada durante todo el año.