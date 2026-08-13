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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Lenteji, Georgia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Georgia
Casa 5 habitaciones
Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 310 m²
Piso 3/3
#19236529Villa, situada a los pies de Stara Planina, entre vegetación y naturaleza hermosa, …
$199,803
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