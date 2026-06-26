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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Kobuleti, Georgia

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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULETI20% de descuento = 12.200 USDEstudio 35 m2 - $61,000…
$24,797
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