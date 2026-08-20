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Adosados en Venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descripción del objeto: Esta moderna casa adosada ofrece una atractiva combinación de privac…
$246 326
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 2
Royal Residence Botanico es una propiedad de inversión de élite en el resort de Chakvi, que …
$205 000
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