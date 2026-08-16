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Arrendamiento a largo plazo estudios en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Estudio 1 habitación en Tsikhisdziri, Georgia
Estudio 1 habitación
Tsikhisdziri, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/12
Un nuevo estudio en alquiler en Bamboo Beach complejo.Acuerdo por 6-12 meses, pago inicial p…
$600
por mes
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