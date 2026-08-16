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Hoteles en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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2 propiedades total found
Hotel 55 m² en Chakvi, Georgia
Hotel 55 m²
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad con un dormitorio…
$149,975
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Nils Ott Real Estates
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Hotel en Kvirike, Georgia
Hotel
Kvirike, Georgia
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Agencia
Аталанта
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