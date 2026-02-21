Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Municipio de Julo, Georgia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Khulo, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Khulo, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 24/29
Parallel📍 Ubicación: Callejón de los héroes, frente a AdjaraBet Arena, Batumi🏢 Piso: 2 bloqu…
$155,200
Parámetros de las propiedades en Municipio de Julo, Georgia

