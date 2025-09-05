Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Jelvachauri
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Municipio de Jelvachauri, Georgia

Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi. en Akhalsopeli, Georgia
Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi.
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 750 m²
Número de plantas 2
La casa está totalmente amueblada con muebles modernos, equipado con electrodomésticos nuevo…
$2,500
por mes
