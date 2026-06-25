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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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Apartamento 2 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Dormitorios 2
Área 100 m²
#Apartamento por un año2+1 por $820mahinjauri100 metros cuadrados.9a plantaCalefacción centr…
$820
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Agencia
Estate Batumi Jylia
Idiomas hablados
Русский
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