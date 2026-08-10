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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Keda, Georgia

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Kokotauri, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kokotauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5
$63,000
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