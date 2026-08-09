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Hoteles en venta en Kazbegi Municipality, Georgia

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Hotel 3 000 m² en Gudauri, Georgia
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Georgia
Habitaciones 70
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 000 m²
Número de plantas 5
Hotel operativo en venta en la estación de esquí más popular y confortable de Georgia - Guda…
$3,90M
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Hotel 1 060 m² en , Georgia
Hotel 1 060 m²
, Georgia
Habitaciones 17
Área 1 060 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en la estación de esquí de Gudauri. El hotel tiene 17 habitaciones.El hotel e…
$1,34M
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