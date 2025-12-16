Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Gurjaani, Georgia

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Vazha Pshavela St, Georgia
Apartamento 1 habitación
Vazha Pshavela St, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 14/27
🏙 Apartamento - estudio de clase empresarial en el centro histórico de BatumiSilencio del ca…
$37,400
Apartamento 2 habitaciones en Vazha Pshavela St, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Vazha Pshavela St, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 20/27
🏙 Apartamento de clase empresarial en el centro histórico de BatumiSilencio del casco antigu…
$59,976
