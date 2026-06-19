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Adosados en Venta en Guria, Georgia

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Adosado Adosado en Shekvetili, Georgia
Adosado Adosado
Shekvetili, Georgia
Área 455 m²
Venta de un adosado a gran escala en la primera línea del mar en Shekvetili 🏖️🏠📍 Ubicación: …
$370,000
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Agencia
FA real estate
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Parámetros de las propiedades en Guria, Georgia

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