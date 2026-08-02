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Casa de campo 4 habitaciones en Shekvetili, Georgia
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Casa de campo 4 habitaciones
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para alquilar una amplia casa de dos plantas en la zona más pintoresca de Shekveti…
$250
por noche
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