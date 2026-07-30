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Propiedades residenciales en venta en Gori, Georgia

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1 propiedad total found
Casa 15 habitaciones en Evdoshvili St, Georgia
UP UP
Casa 15 habitaciones
Evdoshvili St, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 448 m²
Número de plantas 2
Propiedad histórica en venta en Central Gori, Georgia. ¡Inversión alta potencial comercial!U…
$257,808
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