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Estudios con Terraza en venta en Chakvi, Georgia

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Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$126,684
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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