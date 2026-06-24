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Apartamentos con Jardín en venta en Chakvi, Georgia

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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 6/19
Dream LandEl complejo de la primera línea del mar se encuentra en Chakvi, a Batumi 9 km, al …
$237,000
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 9/25
Apartamento 1+1 con una superficie de 65,5 metros cuadrados en la novena planta en un comple…
$134,147
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