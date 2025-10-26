Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Bakuriani
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Bakuriani, Georgia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa de campo de dos plantas en venta en Bakuriani Superficie: 127 m2 en estado de estruc…
$120,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir