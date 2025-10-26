Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Bakuriani, Georgia

1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa de campo de dos plantas en venta en Bakuriani Superficie: 127 m2 en estado de estruc…
$120,000
