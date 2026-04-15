Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Ayara
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Ayara, Georgia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Long-Term Villa Rental in Batumi en Shua Makhinjauri, Georgia
Long-Term Villa Rental in Batumi
Shua Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
▪️ Una villa impresionante está disponible para alquiler a largo plazo, situado en una finca…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir