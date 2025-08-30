Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. División Western
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en División Western, Gambia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights en Sukuta, Gambia
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Tujereng, Gambia
Villa de 6 habitaciones
Tujereng, Gambia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 600 m²
Piso 2/2
Bienvenido a Villa Sirah, una residencia extraordinaria que redefine el lujo de vivir a lo l…
$4,364
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en División Western, Gambia

con Vistas al mar