Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Brikama, Gambia

1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Sukuta, Gambia
Apartamento 5 habitaciones
Sukuta, Gambia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Piso 2/2
Kololi Sands El apartamento es más que un alquiler, es un estilo de vida. Ubicado en una de …
$4,051
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
