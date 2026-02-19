Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Villeneuve Loubet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Villeneuve Loubet, Francia

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Villeneuve Loubet, Francia
Casa 5 habitaciones
Villeneuve Loubet, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 800 m²
Número de plantas 2
Antibes. En un complejo residencial vigilado con seguridad todo el día, ofrecemos una hermos…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ИП Риелтор без границ kz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
$1,27M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir