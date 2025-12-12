Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Somme, Francia

1 propiedad total found
Castillo 20 habitaciones en Allee du Franc Marche, Francia
Castillo 20 habitaciones
Allee du Franc Marche, Francia
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 700 m²
Propiedad histórica única "Little Versailles", Departamento de Somme, FranciaUna verdadera o…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Somme, Francia

Baratos
De lujo
