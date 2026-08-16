Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Sarthe
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sarthe, Francia

;
Le Mans
279
279 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 4
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$120,839
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 5
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$184,628
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 2
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$112,473
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 2
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$143,147
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$187,881
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 3
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$141,986
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$142,450
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 4
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$118,980
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 2
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$143,147
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$135,827
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 27 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$151,165
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$239,238
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Le Mans. Lo que presenta su nuevo espacio habitable e…
$230,058
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$143,612
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$179,031
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$138,500
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 4
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$150,816
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$141,056
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 5
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$124,324
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 2
Descubre un nuevo espacio habitable en Le Mans. Lo que presenta su nuevo espacio habitable e…
$298,611
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 1
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$180,212
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$116,540
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$235,519
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 4
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$289,664
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$144,658
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$234,590
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 5
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$127,694
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Le Mans, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Mans, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$209,028
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$132,806
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Le Mans, Francia
Apartamento 1 habitacion
Le Mans, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 3
Nuestro nuevo dormitorio para estudiantes, idealmente situado cerca del centro universitario…
$144,193
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Sarthe

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Sarthe, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir