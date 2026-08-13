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Propiedades residenciales en venta en Saona y Loira, Francia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Sagy, Francia
Casa 6 habitaciones
Sagy, Francia
Dormitorios 6
Área 800 m²
Número de plantas 2
Castillos del Loira, AnjouLa perla de estilo neogótico, un ejemplo de restauración de alta c…
$5,09M
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Аталанта
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