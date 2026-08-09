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Propiedades residenciales en venta en Ródano, Francia

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Lyon
493
Villefranche sur Saone
105
Belleville en Beaujolais
45
105 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
Descubra nuestro nuevo espacio habitable, situado en Belleville en Beaujolais, cerca de la e…
$282,731
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Apartamento 2 habitaciones en LArbresle, Francia
Apartamento 2 habitaciones
LArbresle, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
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$242,839
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$246,433
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 1
Descubra nuestro nuevo espacio habitable, situado en Belleville en Beaujolais, cerca de la e…
$193,652
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$255,729
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Apartamento 4 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 4
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$320,493
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Apartamento 5 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 5
Área 103 m²
Piso 1
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$384,722
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Apartamento 5 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 5
Área 103 m²
Piso 2
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$399,645
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Apartamento 4 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 3
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$298,224
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Apartamento 3 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 3
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$235,287
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$226,108
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$233,652
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Apartamento 2 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 4
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$214,954
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Apartamento 4 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
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$295,319
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Apartamento 3 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Descubra nuestro nuevo espacio habitable, situado en Belleville en Beaujolais, cerca de la e…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$281,174
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Apartamento 3 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$306,155
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Apartamento 4 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$360,323
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$215,651
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$246,433
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Apartamento 3 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$284,079
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Apartamento 3 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 3
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$239,160
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 1
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$241,787
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Apartamento 4 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 3
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$375,311
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Apartamento 3 habitaciones en LArbresle, Francia
Apartamento 3 habitaciones
LArbresle, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
Nueva acogedora sala de estar de sólo 22 apartamentos, a 5 minutos a pie del centro de la ci…
$299,773
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Apartamento 3 habitaciones en Belleville en Beaujolais, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Belleville en Beaujolais, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Descubra nuestro nuevo espacio habitable, situado en Belleville en Beaujolais, cerca de la e…
$225,605
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Apartamento 3 habitaciones en LArbresle, Francia
Apartamento 3 habitaciones
LArbresle, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
Nueva acogedora sala de estar de sólo 22 apartamentos, a 5 minutos a pie del centro de la ci…
$316,040
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$244,108
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Apartamento 3 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 2
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$309,597
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$217,385
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