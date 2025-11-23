Casa en condominio con garaje en venta en Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Beausoleil, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 4/6
Descubra una nueva y prestigiosa dirección en Beausoleil, una ciudad muy solicitada en la Ri…
$2,05M
Dejar una solicitud
