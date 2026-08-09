Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Orne
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Orne, Francia

;
Alenzón
15
16 propiedades total found
Castillo en Vimoutiers, Francia
Castillo
Vimoutiers, Francia
Número de plantas 3
Normandía, famosos impresionistas de Willf Giverny, a 45 minutos de París.El castillo de fin…
$4,22M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$171,963
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$181,258
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$213,792
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 2
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$192,877
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$213,792
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$232,382
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$177,772
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$238,192
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$169,639
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$176,611
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$178,353
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$218,439
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 4
Área 96 m²
Piso 2
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$312,554
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$170,801
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Alenzón, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alenzón, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
La zona de estar se caracteriza por un diseño moderno, que se encuentra idealmente entre la …
$220,763
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Orne

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Orne, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir