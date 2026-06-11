Villas con Terraza en venta en Occitania, Francia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en 2, Francia
UP UP
Villa 5 habitaciones
2, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 155 m²
Hermosa villa de 156?m2 con sótano de 180?m2, en una parcela de 1161? m2 con piscina, jardín…
$485,000
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Parámetros de las propiedades en Occitania, Francia

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