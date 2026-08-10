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Propiedades residenciales en venta en Mery Bissieres en Auge, Francia

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2 propiedades total found
Castillo 6 habitaciones en Lisieux, Francia
Castillo 6 habitaciones
Lisieux, Francia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Un castillo elegante. Normandía, 1p20 de París, 40min Deauville.Cazando a Manoir Louis XV.Su…
$3,14M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Castillo 15 habitaciones en Chemin Launay, Francia
Castillo 15 habitaciones
Chemin Launay, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Castillo de Wetville - Normandía, FranciaExcepcional Elegancia en el Corazón de NormandíaA s…
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