  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Loire Authion
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Loire Authion, Francia

Castillo 7 habitaciones en Route du Mans, Francia
Castillo 7 habitaciones
Route du Mans, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Un castillo único cerca de Le MansHistoria, elegancia y armonía con la naturalezaA sólo 15 m…
$4,48M
