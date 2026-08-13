Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Loir y Cher
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Loir y Cher, Francia

;
1 propiedad total found
Castillo 9 habitaciones en Blois, Francia
Castillo 9 habitaciones
Blois, Francia
Dormitorios 9
Área 600 m²
Número de plantas 3
Castillo del siglo XIX en el corazón del Valle del Loira, a 15 km de Blois.El castillo con u…
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Loir y Cher, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir