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Propiedades residenciales en venta en Honfleur, Francia

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1 propiedad total found
Castillo 7 habitaciones en Honfleur, Francia
Castillo 7 habitaciones
Honfleur, Francia
Dormitorios 7
Área 580 m²
Número de plantas 2
Maravilloso castillo del siglo XVIII en excelente estado (rehabilitación total en 2020).Ubic…
$3,77M
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Agencia
Аталанта
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