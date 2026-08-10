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Propiedades residenciales en venta en Altos Pirineos, Francia

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Tarbes
7
9 propiedades total found
Casa 15 habitaciones en Tarbes, Francia
Casa 15 habitaciones
Tarbes, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 3
Área 340 m²
Precio en demanda
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Casa 10 habitaciones en Bagneres de Bigorre, Francia
Casa 10 habitaciones
Bagneres de Bigorre, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 264 m²
Ubicada en un entorno excepcional a solo 5 minutos del mercado y la ciudad balneario de mont…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Madiran, Francia
Casa 6 habitaciones
Madiran, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Área 150 m²
En medio de la naturaleza y la tranquilidad, en un parque arbolado de 1.2 ha, esta hermosa c…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en Madiran, Francia
Casa 6 habitaciones
Madiran, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
En medio de los pintorescos paisajes de los viñedos de Madiran y con hermosas vistas de los …
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Maubourguet, Francia
Casa 6 habitaciones
Maubourguet, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Área 250 m²
A 30 minutos al norte de Tarba, en un paisaje tranquilo, una antigua granja de guijarros de …
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Villa en Saint Pastous, Francia
Villa
Saint Pastous, Francia
Área 90 m²
A 20 minutos de Argelès Gazost, en las alturas de un pueblo, granero de 90 m² en el recinto …
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Villa 6 habitaciones en Tarbes, Francia
Villa 6 habitaciones
Tarbes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 265 m²
Precio en demanda
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Casa 8 habitaciones en Maubourguet, Francia
Casa 8 habitaciones
Maubourguet, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Área 294 m²
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Castelnau Riviere Basse, Francia
Casa 6 habitaciones
Castelnau Riviere Basse, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 208 m²
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